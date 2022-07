PP Ravensburg: 28-Jähriger seit Samstagmorgen vermisst

Ravensburg (ots) - Leutkirch - Körperverletzung und Sachbeschädigung Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:25 verließen mehrere Personen eine Gaststätte in der Obere Vorstadtstraße in Leutkirch. Vor dem Lokal kam es dann zum Streit in dessen Folge sich ein Beteiligter einen Cut am Auge sowie Schürfwunden zuzog. Eine Dame, die dazwischen ging, bekam eine Ohrfeige, nachdem eine Glasflasche, die in ihre Richtung geworfen ...

mehr