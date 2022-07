Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Leutkirch - Körperverletzung und Sachbeschädigung

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:25 verließen mehrere Personen eine Gaststätte in der Obere Vorstadtstraße in Leutkirch. Vor dem Lokal kam es dann zum Streit in dessen Folge sich ein Beteiligter einen Cut am Auge sowie Schürfwunden zuzog. Eine Dame, die dazwischen ging, bekam eine Ohrfeige, nachdem eine Glasflasche, die in ihre Richtung geworfen wurde, nicht getroffen hatte. Eine weitere Bierflasche landete auf einem geparkten Auto, das bei der Aufnahme des Sachverhalts jedoch nicht mehr vor Ort war. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 84880 erbeten.

Wangen - Schmorbrand

Vermutlich durch einen techn. Defekt eines Ladegeräts kam es am Sonntag gegen 01:45 Uhr in Wangen Am Hang zu einem Schmorbrand im Kellerbereich. Die Bewohner wurden durch den Rauchmelder alarmiert und wählten den Notruf. Die im Raum befindlichen Gegenstände werden alle beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 100.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 25 Mann, der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen und 8 Mann vor Ort.

Isny - Störer werden zu Straftätern

Zwei 23- und 27-jährige Männer wurden am Samstag gegen 23:00 Uhr beim Baggersee Burkwang zunächst als Störer gemeldet. Im Rahmen der Überprüfung beleidigten die Tatverdächtigen die eingesetzten Kollegen und kamen den Anweisungen der Kollegen nicht nach, weshalb ihnen der Gewahrsam erklärt wurde. Bei der folgenden Durchsuchung wurden bei einem Tatverdächtigen größere Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Der zweite Störer randalierte später in der Zelle und beschädigte diese dabei. Anschließend klagte er über Hand- und Fußgelenkschmerzen. Auf die Tatverdächtigen kommen nach aktuellem Stand Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beleidigung und Sachbeschädigung zu.

Bodnegg - Unfall mit mehreren Verletzten

Ein mit drei Personen besetzter BMW befuhr die B 32 von Rotheidlen kommend in Fahrtrichtung Amtzell. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer scharfen Rechtskurve über die Mittelleitlinie auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen der linken Fahrzeugseite des BMW und der linken Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß entgegenkommenden mit zwei Personen besetzten Ford. Im weiteren Verlauf gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und wurden auf die jeweilige Gegenfahrbahn abgewiesen. Hierbei kam es zum Folgezusammenstoß zwischen dem BMW, welcher mit dem rechten Fahrzeugheck mit der rechten Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Skoda kollidierte. Anschließend kam der BMW nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine in einem starken Gefälle verlaufende Kuhweide ca. 30 m hinunter. Hierbei wurde ein Weidezaun beschädigt und es entstand Flurschaden. Zeitgleich kam es auf der Gegenfahrbahn ebenfalls zum Folgezusammenstoß zwischen dem abgewiesenen Ford und dem hinter dem BMW heranfahrenden mit zwei Personen besetzten Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fahrzeugfront des Ford und der Fahrzeugfront des Mercedes. Eine Person wurde mit schweren Verletzungen und sieben Personen wurden mit leichten Verletzungen u.a. mit 2 Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die B 32 komplett gesperrt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und der entstandene Flurschaden wird auf ca. 67500 EUR geschätzt. Vor Ort war die Feuerwehr Bodnegg mit 2 Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleute im Einsatz. Seitens des Rettungsdienstes waren 9 Rettungswagen und 2 Hubschrauber im Einsatz.

