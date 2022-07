Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Oberteuringen - Nachbarschaftsstreitigkeiten mit Körperverletzungen

Aufgrund von Reparaturarbeiten eines PKWs vor den Garagen kam es am Samstag gegen 15:00 Uhr zum Streit unter Nachbarn, der schlussendlich darin mündete, dass ein tatverdächtiger 66-Jähriger mit einem Gegenstand auf seinen 53-jährigen Nachbarn einschlug und ihn leicht am Arm verletzte. Um sich zu verteidigen schubste der Geschädigte den Tatverdächtigen nach aktuellem Stand der Ermittlungen weg, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der Tatverdächtige zog sich daraufhin in sein Haus zurück, wo er die Türe für die eintreffenden Kollegen nicht mehr öffnete. Aufgrund des ungewöhnlichen Verhaltens und einer bekannten Diabeteserkrankung ging die Polizei davon aus, dass der Geschädigte sich in einer hilflosen Lage befindet und betrat das Haus durch ein offenes Fenster. Der alkoholisierte Tatverdächtige konnte schließlich schlafend im Haus festgestellt werden. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Owingen - gestürzter Radfahrer

Einen Schlenker zu viel hat offensichtlich ein alleinbeteiligt gestürzter 56-jähriger Radfahrer am Samstag gegen 20:40 Uhr gemacht. Beim Sturz in der Owinger Straße zog er sich eine Kopfplatzwunde zu. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Atemalkoholkonzentration von umgerechnet über 2,8 Promille festgestellt.

Salem - Trunkenheit im Verkehr

Weil er einen gesperrten Weg befuhr fiel ein 43-jähriger PKW-Lenker am frühen Sonntagmorgen gegen 00:40 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Schlossseeallee und der K7759 auf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeuglenker umgerechnet über 1,2 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins war die Folge.

