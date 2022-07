Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf - Straßenverkehrsgefährdung

Mit umgerechnet über 3 Promille kam eine tatverdächtige Fahrzeuglenkerin am Samstagnacht gegen 23:50 Uhr in der Franz-Xaver-Heilig-Straße auf Höhe des Busbahnhofs nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr sie eine Verkehrsinsel mit den beiden dort angebrachten Verkehrsschildern. Anschließend verließ sie unerlaubt die Unfallstelle. Auf die Tatverdächtige kommt nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Bad Saulgau - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitagabend 19:00 Uhr und Sonntag 00:30 Uhr beschädigte ein vermutlich roter PKW auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Fuchsgasse in Bad Saulgau einen dort geparkten Audi. Der PKW stand am Parkplatzrand und wurde auf der linken Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581 4820 erbeten.

Sigmaringen - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Friedrich-List-Straße parkte die Geschädigte am Samstag zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr ihren dunkelblauen Toyota, wo er am hinteren linke Kotflügel durch ein vermutlich hellblaues Fahrzeug touchiert wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571 1040 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell