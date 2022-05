Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Zu schnell unterwegs: Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ötisheim (ots)

Offenbar ist nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich für einen Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Ötisheim gewesen, bei welchem eine 75 Jahre alte Opel-Fahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr die Opel-Lenkerin mit einem Beifahrer, gegen 14:30 Uhr, die Max-Eyth-Straße in Richtung Mühlackerstraße. Im Anschluss bog sie auf die Mühlackerstraße ein, als sich von links ein 32 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus Richtung Mühlacker kommend wohl mit hoher Geschwindigkeit näherte und dann mit dem Opel der Frau kollidierte. Beide Fahrzeuge gerieten durch den heftigen Aufprall ins Schleudern, wobei der Mercedes noch einen Leitpfosten beschädigte. Beide Insassen des Opel wurden nach dem Unfall zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Letztlich blieb der Beifahrer unverletzt. Der Fahrer und Beifahrer im Mercedes waren ebenfalls nicht verletzt worden. Die beteiligten Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr am Einsatzort. Der Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

