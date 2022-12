Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 23./24.12.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Bedrohung mit einem Messer durch Tierabwehrspray abgewehrt - In einer Diskothek in Südbrookmerland kam es am späten Freitagabend zu einem Streit zwischen zwei 22- und 24-jährigen Männern und einer 16-jährigen Jugendlichen. Im Verlauf des Streits soll der 22-Jährige ein Einhandmesser gezogen und damit gedroht haben. Die 16-Jährige habe ihm daraufhin ein Tierabwehrspray ins Gesicht gesprüht. Alle Personen müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Trotz Hausverbot in die Disco - Am frühen Samstagmorgen suchte ein 21-jähriger Mann eine Diskothek in Aurich auf und begehrte Einlass. Dieser wurde ihm verweigert, weil gegen ihn ein Hausverbot vorlag. Da er dem Hausverbot nicht nachkommen wollte wurde die Polizei hinzugezogen und gegen den jungen Mann ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Anschließend entfernte sich der Verursacher.

Noch ein Fall von Hausfriedensbruch - Eine 40-jährige Auricherin hielt sich am Samstagmorgen trotz erteiltem Hausverbot in einem Einkaufszentrum in Aurich auf. Nachdem die Polizei hinzugezogen wurde verließ die Frau die Örtlichkeit. Ein Strafverfahren wurde auch hier eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Nach Unfall geflüchtet - Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 19:40 Uhr und 20:25 Uhr auf einem seitlichen Parkplatz beim Landgericht am Schloßplatz, in Aurich zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug ein weißer Ford Tourneo Custom am vorderen Kennzeichen beschädigt. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, möchte sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 melden.

Fahren unter Drogeneinfluss - Am Freitagnachmittag wird ein 22-jähriger Pkw-Führer im Auricher Stadtgebiet kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Ein 27-jähriger Auricher fuhr am Freitagnachmittag, nach einem Familienstreit, mit seinem Pkw zur Polizeidienststelle in Aurich. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut - Am frühen Samstagmorgen beobachtet eine Streife der Polizei Aurich einen Verkehrsunfall auf der Emder Straße in Georgsheil. Ein 22-jähriger Pkw-Führer war hierbei von der Fahrbahn abgekommen und überfuhr zwei Verkehrsschilder. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr und ermittelten einen Atemalkoholwert, der eine anschließende Blutentnahme erforderlich machte. Ihm wurde außerdem der Führerschein abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Sachbeschädigung mit flüchtigen Tätern - Am Freitagabend kommt es gegen 21:30 Uhr, im Addinggaster Weg in Norden, zu einer Sachbeschädigung. Ersten Erkenntnissen nach begeben sich bislang drei unbekannte Jugendliche/Heranwachsende an eine Hauseingangstür und schlagen dort per Faustschlag die Türverglasung ein. Im Anschluss flüchten die möglicherweise vermummten Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe wird durch die aufnehmenden Beamten auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931-9210.

Verkehrsgeschehen

E-Scooter ohne Versicherungsschutz - Eine 54-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am Freitagmittag in Norden in der Heringstraße von der Polizei angehalten worden. Die Beamten stellten im Rahmen der Verkehrskontrolle fest, dass der E-Scooter nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügt. Die Weiterfahrt musste untersagt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell