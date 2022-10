Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kind auf Stadtteilfest in Stralsund beim Bierkastenstapeln verletzt

Stralsund (LK V-R) (ots)

Am 07.10.2022 gegen 16:45 Uhr kam es im Rahmen eines Stadtteilfestes in Stralsund zu einem Unfall bei dem ein KInd verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte ein 11-Jähriger aus ca. 4m Höhe beim Bierkastenstapeln ab. Der Junge war mit einem Seil gesichert, das an einem Ast einer Weide befestigt war. Beim Herunterfallen des Jungen brach dieser Ast aus unbekannten Gründen vom Baum ab, so dass der Junge zu Boden stürzte und sich am Arm verletzte. Der 11-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Greifswald geflogen. Der Kriminaldauerdienst in Stralsund hat noch am Ort die Ermittlungen zur genauen Unglücksursache übernommen. Mit freundlichen Grüßen EPHK David Haupt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

