POL-NB: Verkehrsunfall aufgrund mangelnder Ladungssicherung

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am Mittag des 07.10.2022, gegen 12:30 Uhr, kam es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw mit Bootsanhänger und einem Pkw. Nach ersten Ermittlungen befuhr der aus der Stadt Berlin stammende 69-jährige Fahrer eines VW mit Bootsanhänger die Kreisstraße 21 aus Richtung Drosedow kommend in Richtung Wesenberg. Ebenfalls auf der Kreisstraße fuhr der 44-jährige Fahrer eines Citroen in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Beide Fahrer verließen wegen der Enge der Fahrbahn zum Teil den asphaltierten Untergrund, sodass sich aufgrund der mangelnden Ladungssicherung in Verbindung mit dem Bremsvorgang die Ladung (Boot) auf dem Bootstrailer aufschaukelte. Im weiteren Verlauf rutschte das Boot von dem Bootstrailer, kollidierte mit dem Heck des VW, fiel in der Folge in Richtung des Citroen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrfähig.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

