POL-NB: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kleinkraftradfahrer in Waren

Waren (Müritz) LK MSE (ots)

Am 06.10.2022, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Warener Kietzstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 72-jähriger deutscher Fahrer eines Kleinkraftrades die Kietzstraße in Waren und stieß aus bislang ungeklärter Ursache gegen den Bordstein. In der weiteren Folge stürzte der Mann und verletzte sich dabei leicht. Ein alarmierter Rettungswagen verbrachten den 72-jährigen Kleinkraftradfahrer zur weiteren Behandlung in das Müritzklinikum Waren. Der Sachschaden beträgt ca. 300,00 Euro.

