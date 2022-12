Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Unfall nach medizinischem Notfall

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.12.2022 Nr. 2

01.12 / Unfall nach medizinischem Notfall

Walsrode: Am Donnerstag, gegen 11.00 Uhr kam es auf der Langen Straße in Walsrode aufgrund eines medizinischen Notfalls zu einem Verkehrsunfall. Die 57jährige Beifahrerin bemerkte, als das Fahrzeug gegen einen Bordstein fuhr, dass der 69jährige Fahrer nicht mehr reagierte. Sie griff ins Lenkrad. Gleichzeitig beschleunigte das Fahrzeug und fuhr in der Folge in einen geparkten Pkw, der durch den Anprall einige Meter bewegt wurde. Beide Fahrzeuge kamen an einer Hausecke zum Stehen. Die Insassen des verursachenden Fahrzeugs, wohnhaft im Heidekreis, wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht; die Beifahrerin vorsorglich.

