Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Diebstahl aus Schaukasten

Homberg (ots)

Fritzlar

Diebstahl aus Schaukasten Feststellzeit: 29.11.2022, 22:50 Uhr Eine LED-Lichterleiste im Wert von ca. 15 Euro stahlen unbekannte Täter gestern in den Abendstunden aus einem Schaukasten an der Bushaltestelle "Nordfeld" in der Wolfhager Straße. Die Täter hatten mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe des Schaukastens eingeschlagen und anschließend die 1,4 Meter lange LED-Leiste gestohlen. Der Sachschaden an dem Schaukasten beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell