POL-HR: Fritzlar: Trickdiebstahl in Geschäft - Täter erbeutet mehrere 50,-Euro-Scheine

Homberg (ots)

Fritzlar

Trickdiebstahl in Geschäft Tatzeit: 26.11.2022, 14:00 Uhr Am Samstagmittag erbeuteten ein Trickdieb bei einem Geldwechsel zweihundert Euro in einem Geschäft in der Straße "Auf der Lache". Der unbekannte Täter sprach einen Mitarbeiter des Marktes in Englisch an und wollte einen 50,- Euro-Schein von sich gegen einen 50,- Euro Schein mit einer DE-Kennzeichnung tauschen. Der Mitarbeiter entnahm daraufhin die Scheine aus der Kasse, um einen passenden Schein zu suchen. Der unbekannte Täter versuchte hierbei die Scheine zu ergreifen, was ihm aber vermutlich nicht gelang, woraufhin er das Geschäft verließ. Später stellte der Marktmitarbeiter dann fest, dass vier 50,- Euro-Scheine aus der Kasse fehlten. Von dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist 30 - 35 Jahre alt, ca. 165 cm groß, hat schwarze kurze Haare und ein arabisches Aussehen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

