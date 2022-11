Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Gensungen: Unbekannte Täter zerkratzen Pkws

Homberg (ots)

Felsberg-Gensungen

Sachbeschädigungen an Pkws Tatzeit: 02.11.2022 16:00 Uhr - 20.11.2022, 15:45 Uhr In den vergangenen Wochen wurden in Felsberg-Gensungen mehrere geparkte Pkws durch unbekannte Täter beschädigt, indem diese den Lack der Fahrzeuge zerkratzten. Der Gesamtschaden beträgt derzeit 4.000,- Euro Am 02.11.2022, zwischen 01:00 und 12:30 Uhr zerkratzten die unbekannten Täter in der Eppenbergstraße den hinteren rechten Kotflügel eines geparkten schwarzen Ford Kuga. Der Sachschaden beträgt 1.500,- Euro. Ein blauer VW Passat, welcher in der Straße "Zur Turnhalle" geparkt war wurde von den Tätern in der Zeit von 18.11.2022, 23:45 Uhr bis 19.11.2022, 13:00 Uhr zerkratzt. Hier beträgt der Sachschaden ebenfalls 1.500,- Euro. 1.000,- Euro Sachschaden verursachten die Täter in der Zeit vom 19.11.2022, 16:00 Uhr bis zum 20.11.2022, 15:45 Uhr, hier zerkratzten sie mehrere Türen an einem in der Homberger Straße geparkten Audi A4. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

