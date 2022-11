Polizei Homberg

POL-HR: Neuental-Bischhausen: 500,- Euro Sachschaden bei Einbruch in Wohnhaus

Neuental-Bischhausen

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 18.11.2022, 17:30 Uhr bis 26.11.2022, 10:45 Uhr In ein leerstehendes Wohnhaus "An der Gilsa" brachen unbekannte Täter in den letzten Tagen ein und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Die Täter brachen eine Nebeneingangstür sowie eine weitere Verbindungstür auf und gelangten anschließend in die Wohnräume des Hauses. Im Erdgeschoss durchsuchten sie die Möbel in verschiedenen Räumen nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

