Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 44-Jähriger schwer verletzt

Erfurt (ots)

Mittwochabend gegen 19:30 Uhr kam es in der Konrad-Zuse-Straße von Erfurt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Motorradfahrer war eigenen Angaben zu Folge von der tiefstehenden Sonne geblendet worden. Dadurch bemerkte er einen Lkw nicht, der am Fahrbahnrand parkte. Der Mann fuhr mit seiner Yamaha gegen den Lkw und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell