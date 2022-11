Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: Unbekannte Täter brechen in Lebensmittelmarkt ein und stehlen Joghurts

Homberg (ots)

Felsberg

Einbruch in Lebensmittelgeschäft Tatzeit: 25.11.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 26.11.2022, 05:30 Uhr 36 Joghurts im Wert von wenigen Euros entwendeten unbekannte Täter in der Nacht vom 25. zum 26.11 in der Schulstraße. Die Täter überstiegen einen Metallzaun und begaben sich anschließend zum Kühlhaus des Geschäfts. Aus dem Kühlhaus stahlen die Täter 36 Joghurts. Zudem versuchten die Täter eine Tür zur Metzgerei aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 30,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

