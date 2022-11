Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Frankenhain: Einbrecher stehlen Tresor aus Wohnhaus

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Frankenhain

Diebstahl von Tresor aus Wohnhaus Tatzeit: 29.11.2022, 16:45 - 20:30 Uhr Am Nachmittag oder Abend des gestrigen Tages stahlen unbekannte Einbrecher Schmuck, Bargeld und einen verschlossenen Tresor mit Inhalt aus einem Wohnhaus in der Landgraf-Karl-Straße. Die Täter hatten ein Kellerfenster des Wohnhauses eingeschlagen und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Räume in Keller und dem Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Sie stahlen Schmuck, eine Geldkassette mit Bargeld und einen ca. 200 Kilogramm schweren Tresor. Der Tresor wurde auf dem Grundstück offensichtlich mit einer sog. Sackkarre bewegt. Wie die Täter mit ihrer Beute flüchteten ist derzeit nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell