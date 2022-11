Polizei Homberg

POL-HR: Wabern: Unbekannte Täter brechen zwei geparkte Pkw auf

Homberg (ots)

Wabern

Aufbruch von zwei Pkw Tatzeit: 27.11.2022, 03:00 Uhr bis 08:40 Uhr Am Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter zwei geparkte Pkws auf. Der Sachschaden an den Pkw beträgt 1.000,- Euro. In der Zeit von 04:00 Uhr - 08:40 Uhr brachen die Täter die Scheibe der Beifahrertür eines in der Ziegenhainer Straße geparkten schwarzen Audi A 1 auf. Aus dem Innenraum stahlen die Täter eine Damenhandtasche im Wert von 40,- Euro. Die Tasche wurde später im Vorgarten eines in der Nähe befindlichen Hauses aufgefunden. Vermutlich gegen 03:00 Uhr brachen die Täter in der Wildunger Straße die Scheibe der Fahrertür eines blauen VW Passats auf und stahlen anschließend eine Kunststoffgeldbörse mit wenigen Euros Inhalt aus der Türablage. Hierbei lösten die Täter auch die Alarmanlage des Pkw aus, woraufhin sie umgehend flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

