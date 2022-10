Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zusammenstoß in Einmündung

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, L 560 / K 63;

Unfallzeit: 25.10.2022, 04:30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine 57 Jahre alte Vredenerin bei einem Verkehrsunfall in Vreden am Dienstagmorgen erlitten. Die Autofahrerin war gegen 04.30 Uhr auf der Landesstraße 560 aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ottenstein unterwegs. Die Landesstraße verläuft nach rechts in Richtung Ahaus. In Richtung Ottenstein wird der Straßenverlauf zur Kreisstraße 63. In der Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 53-jährigen Ahausers. Dieser hatte die L 560 aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Vreden befahren und wollte nach links einbiegen und so der L560 folgen. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (db)

