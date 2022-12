Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Aurich - Autofahrer kollidiert mit Zaun und flüchtet

Norden - Unfallzeugen gesucht

Norden - Geparktes Auto beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Vor einem Supermarkt in Aurich hat sich vergangene Woche eine Unfallflucht ereignet. Am Dienstag, 20.12.2022, stieß auf einem Parkplatz im Breiten Weg ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen blauen BMW. Nach ersten Erkenntnissen geschah der Unfall zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr während des Ein- oder Ausparkens. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Er fuhr vermutlich einen weißen Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Aurich - Autofahrer kollidiert mit Zaun und flüchtet

In der Straße Am Nordfeld in Südbrookmerland kam es an Heiligabend zu einer Unfallflucht. Gegen 22 Uhr stieß in Höhe der Hausnummer 1 ein unbekannter Autofahrer beim Abbiegen auf ein Grundstück gegen einen Stabmattenzaun. Der Zaun wurde beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Es wurden weiße Lackanhaftungen am Zaun festgestellt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Norden - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 21.12.2022, in Norden ereignet hat. Gegen 7.35 Uhr stießen in der Schulstraße eine jugendliche Radfahrerin und eine Opel-Fahrerin zusammen. Nach ersten Erkenntnissen haben beide einem Rettungswagen bei einer Einsatzfahrt ausweichen müssen. Das 14-jährige Mädchen auf dem Rad wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Die Personalien der Autofahrerin sind bisher nicht bekannt. Die Polizei bittet daher Zeugen und insbesondere die Fahrerin des silbernen Opel, sich unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Norden - Geparktes Auto beschädigt

In der Baumstraße in Norden kam es zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 0 Uhr, einen geparkten Seat Alhambra. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Rufnummer 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell