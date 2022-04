Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Einbruch in Sanierungsobjekt

Karlsruhe (ots)

Während Arbeiten in einem Sanierungsobjekt im Postweg in Bretten wurden aus einem verschlossenen Raum mehrere hochwertige Geräte und Werkzeuge gestohlen.

Der oder die Diebe brachen in dem von einem Bauzaun umgebenen Haus einen abgeschlossenen Raum auf und stahlen die Geräte. Teilweise waren die Werkzeuge noch in einer separat gesicherten Box untergebracht. Ein Mitarbeiter hatte den Raum am Dienstagabend abgeschlossen, bemerkt wurde der Diebstahl am Mittwochmorgen. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

