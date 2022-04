Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Bruchsal erlitt ein Fahrradfahrer einen Oberarmbruch und musste in eine Klinik gebracht werden.

Ein 20-jähriger Autofahrer wollte ersten Erkenntnissen zufolge gegen 12.15 Uhr von der Hans-Thoma-Straße in die Württemberger Straße einbiegen. Dabei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Radfahrer. Beim Zusammenstoß stürzte der Radler und kam per Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Dominic Stolz, Pressestelle

