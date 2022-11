Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Bike gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Ein E-Bike im Wert von circa 2.800 Euro haben sich Diebe zwischen Sonntag und Montag unter den Nagel gerissen. Das Elektro-Fahrrad stand in einem Hof in der Ringstraße in Enkenbach-Alsenborn. Der Besitzer hatte es am Sonntagabend gegen 20 Uhr dort abgestellt und abgeschlossen. Als er am Montagvormittag gegen 10 Uhr zu dem Abstellplatz zurückkehrte, war das Fahrrad der Marke Cube weg. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |elz

