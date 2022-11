Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wanderarbeiter mit Erlaubnis?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine besorgte Frau meldet der Polizei am Montagmittag mehrere irische Arbeiter vor ihrem Grundstück. Die drei englischsprachigen Männer bieten ihr eine Grundstücksreinigung an. Da sie bereits viel von Betrugsfällen in diesem Arbeitsfeld gehört hat, ist sie sich unsicher. Kurz darauf überprüft eine Polizeistreife die Gewerbekarte der Männer. Sie ist gültig und die drei Iren dürfen weiterarbeiten. Die Polizei empfiehlt, bei wandernden Arbeitern stets die erforderliche Gewerbekarte auf ihre Gültigkeit zu überprüfen. Bei Zweifeln kontaktieren Sie das zuständige Ordnungs- oder Gewerbeamt oder die Polizei. |cjh

