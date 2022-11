Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen gesucht: Parkschein gelöst - und beklaut!

Kaiserslautern (ots)

Ihr unverschlossenes Auto wurde einer 54-Jährigen am Montagmittag zum Verhängnis. Während sie lediglich kurz einen Parkschein lösen wollte, blieb ihr Auto unverschlossen zurück. Ein Dieb nutzte die sich bietende Gelegenheit, öffnete rasch die Beifahrertür und stahl den auf dem Beifahrersitz abgestellten Rucksack der Frau. Die 54-Jährige kam dem Unbekannten nicht hinterher. Die Polizei appelliert, das Auto auch stets bei kurzem Halt abzuschließen. Gesucht werden nun Zeugen, die am 22. November 2022 in der Pfründnerstraße um 12:20 Uhr einen kleinen, schwarz gekleideten Mann mit südländischem Aussehen gesehen haben. Hinweise können an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gemeldet werden. |cjh

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell