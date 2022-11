Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht IKEA Parkplatz

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagmittag auf dem Ikea Parkplatz einen Verkehrsunfall gesehen haben. Zwischen 13:00 und 15:15 Uhr schrammte flüchtige Verursacher das Heck des geparkten Autos einer 54-Jährigen und entfernte sich, ohne die Polizei zu informieren. Als die Geschädigte ihren Einkauf beendet hatte, musste sie einen Schaden von etwa 1.000 Euro an ihrem Fahrzeug feststellen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250 an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 weiterzugeben. |cjh

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell