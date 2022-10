Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer zwischen Freudental und Hohenhaslach

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 37 Jahre alter Motorradfahrer, der am Sonntag kurz nach 15.00 Uhr in einen Unfall auf der Landesstraße 1106 zwischen Freudental und Hohenhaslach verwickelt war. Der Motorradfahrer war in Richtung Hohenhaslach unterwegs. Ein 23-jähriger Audi-Lenker befand sich vor ihm. Mutmaßlich setzte der Audi-Lenker zum Überholen eines Fahrradfahrers an, während der Kawasaki-Fahrer nahezu gleichzeitig den Audi überholen wollte. Der Motorradfahrer stieß seitlich mit dem PKW zusammen, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einem angrenzenden Acker. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 35.000 Euro.

