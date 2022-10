Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 28-Jähriger wehrt sich gegen Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er sich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation befand, warf ein 28 Jahre alter Mann am Sonntagmorgen, gegen 09.30 Uhr, in der Gämsenbergstraße in Ludwigsburg Steine auf die Straße. Die durch einen Anwohner hinzugerufenen Polizeibeamten trafen auf einen unkooperativen Mann, sich weigerte seine Personalien anzugeben. Zur Durchführung weitere Maßnahmen sollte er zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht werden. Doch hiergegen wehrte er sich und wollte davonlaufen. Aufgrund dessen musste er zu Boden gebracht werden, wobei er sich weiter wehrte, indem er nach den Polizisten trat. Ein Beamter wurde im Zuge der Widerstandhandlungen leicht verletzt. Letztlich gelang es dem 28-Jährigen die Handschließen anzulegen und ihn zum Polizeirevier zu bringen. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht. Er wird sich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

