POL-LB: Sindelfingen: Sachbeschädigungen in der Johann-Strauß-Straße

Ludwigsburg (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim befand sich am Sonntag gegen 20.45 Uhr in der Güterbahnhofstraße in Kornwestheim im Einsatz. Aus noch unbekannter Ursache begann die Klingelanlage einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu brennen, so dass ein Rauchmelder auslöste. In der betreffenden Wohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand. Durch ...

