POL-MA: Heidelberg-Südstadt, Einbrüche in Schrebergartenhütten, Zeugenaufruf

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Vier bis fünf jugendliche Ladendiebe wurden am Mittwochabend in Sandhausen handgreiflich. Die Jugendlichen hielten sich gegen 19.30 Uhr in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße auf. Als sie die Geschäftsräume verlassen wollten, ohne die eingesteckten Waren zu bezahlen, ...

mehr