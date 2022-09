Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mann (22) vergisst Rucksack mit Drogen - Und holt ihn bei der Bundespolizei ab

Braunschweig. Sonntagmorgen, um halb 9, rief ein 22-jähriger Mann bei der Bundespolizei Braunschweig an und fragte nach, ob dort sein im Hauptbahnhof vergessener Rucksack abgegeben wurde. Die Beamten fragten bei der Deutschen Bahn nach, wo der Fund des Rucksacks bestätigt wurde. Als eine Streife den Rucksack im Bahnhof in Empfang nahmen und öffneten, staunte sie nicht schlecht. Denn in dem Rucksack befand sich neben Marihuana auch eine Dose mit weißem Pulver. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Vermutung, dass es sich um Amphetamine handelte.

Der 22-Jährige wurde über den Fund des Rucksacks informiert und nichtsahnend erschien er gegen 13 Uhr auf der Wache der Bundespolizei. Dort identifizierte er seinen Rucksack, wohl in der Hoffnung, dass die Beamten sich den Inhalt nicht angeschaut haben. Doch statt der Drogen, bekam er im Anschluss eine Strafanzeige wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln mit ins Gepäck. Die Drogen wurden beschlagnahmt und an die zuständige Landespolizei übergeben.

