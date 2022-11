Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein 42-jähriger Autofahrer hat am späten Montagabend für Aufsehen gesorgt. Nachdem er an einer Tankstelle einen Mitarbeiter anpöbelte, fuhr er mit seinem Auto davon. Der Angestellte meldete daraufhin den sichtlich alkoholisierten Mann der Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen der ausgesandten Polizeikräfte führte zum Erfolg: An einer anderen Tankstelle im Stadtgebiet wird er von einer Streife bei seinem Auto angetroffen und kontrolliert. Nachdem der 42-Jährige in einen Atemalkoholtest einwilligte und hierbei 2,44 Promille "pustete", wurde er zur Blutprobe gebeten. Zu allem Überdruss war dies nicht die erste polizeibekannte Trunkenheitsfahrt des Mannes, der zudem keinen Führerschein besitzt. Um weiteren Vergehen vorzubeugen, wird sein Fahrzeugschlüssel von den Polizisten sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr. |cjh

