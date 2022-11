POL-PPWP: Waffenfund bei Drogendurchsuchung

Kaiserslautern (ots) - Ein 42-jähriger Autofahrer hat am späten Montagabend für Aufsehen gesorgt. Nachdem er an einer Tankstelle einen Mitarbeiter anpöbelte, fuhr er mit seinem Auto davon. Der Angestellte meldete daraufhin den sichtlich alkoholisierten Mann der Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen der ausgesandten Polizeikräfte führte zum Erfolg: An einer anderen Tankstelle im Stadtgebiet wird er von einer Streife bei ...

mehr