Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Telekommunikationsgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße

13.10.2022, 03:20 - 04:40 Uhr

Mittels brachialer Gewalt brach in der Nacht zum Donnerstag ein Unbekannter in ein Telekommunikationsgeschäft in der Neumärkerstraße in Helmstedt ein. Der Täter verursachte einen hohen Sachschaden und entwendete Diebesgut im hohen vierstelligen Bereich. Der unbekannte Täter zerstörte die gläserne Eingangstür des Geschäfts unter Zuhilfenahme eines Gullydeckels und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlte er diverse Schränke und entwendete mehrere Smartphones und andere elektrische Geräte. Daraufhin floh er mit dem Diebesgut in Richtung Stobenstraße. Der Täter war zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Jogginghose sowie einem hellen Sweatshirt bekleidet. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351-521 115.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell