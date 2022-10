Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mehrere Einbrüche im Wolfsburger Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethestraße

06.10.2022, 02:50 Uhr - 02:55 Uhr Wolfsburg, Berliner Ring 06.10.2022, 03:11 Uhr - 03:28 Uhr Wolfsburg, Am Mühlengraben 06.10.2022, 03:32 Uhr - 03:34 Uhr

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Donnerstags kam es im Stadtgebiet Wolfsburg zu mehreren Einbrüchen. Die unbekannten Täter richteten dabei einen Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich an. Sie hatten es insbesondere auf Bargeld und Wertgegenstände abgesehen. Ein Tatzusammenhang zwischen den Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Die erste Tat ereignete sich gegen 02:50 Uhr in einer Gaststätte in der Goethestraße, Ecke Schillerstraße. Die Täter begaben sich zunächst in das Foyer des Gebäudekomplexes, wo sie das Glas der Eingangstür mit einem unbekannten Gegenstand zerstörten und sich so Zugang zum Objekt verschafften. Kurze Zeit später, gegen 03:11 Uhr, erfolgte ein weiterer Einbruch in einer Lokalität am Berliner Ring. Auch hier gelangten die Täter durch äußere Gewalteinwirkung in die Räumlichkeiten und verließen diese aller Wahrscheinlichkeit nach auf demselben Wege, wie sie hineingelangt sind. Um 03:32 Uhr ereignete sich ein dritter Einbruch in der Straße Am Mühlengraben. hier hatten es die Täter auf ein Tattoo-Studio abgesehen. Dort zerstörten sie eine Fensterscheibe, um in das Objekt zu gelangen. Die Polizei Wolfsburg hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zu den oben genannten Taten geben können. Bei der ersten Tat in der Goethestraße ist zu erwähnen, dass um 02:52 Uhr eine dunkle Limousine an der Ampelkreuzung Goethestraße, auf dem Linksabbiegerstreifen in Richtung Schillerstraße, vermutlich bei Rotlicht gehalten hat. Der Fahrer oder die Fahrerin des PKWs dürfte von dieser Position aus einen guten Blick in das Foyer des Gebäudekomplexes gehabt haben, in welchem der oder die Täter zu dieser Zeit agierten. Insbesondere dieser wichtige Zeuge, aber auch alle anderen Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/46460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell