Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kupferkabel von Baustelle gestohlen - Täter richten hohen Schaden an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dieselstraße

07.10.2022, 13 Uhr - 10.10.2022, 07 Uhr

Am vergangenen Wochenende entwenden unbekannte Täter eine große Menge an Kupferkabeln von einer Baustelle in der Wolfsburger Dieselstraße und richten dadurch einen Schaden im fünfstelligen Bereich an. Aufmerksam auf den Diebstahl wurden die Bauarbeiter am Montagmorgen, als der Strom auf der Baustelle nicht funktionierte. Bei näherer Ursachenforschung stellte man fest, dass zwei Sicherungskästen aufgebrochen und darin befindliche Kabel gekappt worden waren. Im Weiteren konnte festgestellt werden, das insgesamt ca. 200 m Kupferkabel entwendet worden sind. Da eine solche Länge Kupferkabel ein Gesamtgewicht von mehreren Tonnen ausweist ist davon auszugehen, dass die Täter mindestens mit einem Transporter unterwegs gewesen sein dürften, um das Diebesgut abzutransportieren. Wem am vergangenen Wochenende auffällige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer anderweitige Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell