Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall in Schorndorf - Brand in Papierunternehmen

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Remshalden: Brand in Papierunternehmen

Am Dienstagmorgen brach in einer Papierfabrik in der Alfred-Klingele-Straße ein Feuer aus. Das Feuer erfasste ein Förderband sowie eine danebenstehende Pressmaschine. Den ersten Erkenntnissen zufolge geriet das Förderband infolge einer Störung in Brand, wobei in der Folge auch brennendes Material in die Presse befördert wurde. Letztlich entstand am Förderband ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz.

Schorndorf: Lkw contra Fußgängerin

In der Schulstraße ereignete sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall bei dem sich eine 87-jährige Frau lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Nach bisherigen Informationen bog ein 62-jähriger Fahrer eines Sattelzugs von der Turmstraße nach links in die Schulstraße ein und erfasste mit dem Lkw die 87-jährige Fußgängerin, die dort auf der Schulstraße am Fahrbahnrand mit einem Rollator unterwegs gewesen sei. Die Seniorin wurde von dem Fahrzeug zu Boden gestoßen und überrollt. Die lebensgefährlich verletzte Seniorin wurde im Anschluss von dem alarmierten Rettungsdienst notärztlich versorgt und mit dem Krankenwagen in eine Spezialklinik transportiert. Die Fahrbahn ist im Bereich der Unfallstelle derzeit (Stand 13.30 Uhr) gesperrt. Die Zufahrt zum ZOB ist dadurch beeinträchtigt und erfolgt über die Rosenstraße. Zur Klärung der näheren Unfallumstände wird auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Dauer der Unfallaufnahme und die damit einhergehende Straßensperrung sind momentan noch nicht absehbar.

Die Verkehrspolizei Backnang ist mit der Unfallaufnahme beauftragt. Diese bittet dringend um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Unfallgeschehens beitragen können. Insbesondere Unfallzeugen aber auch Passanten, die zum Laufweg der verletzten Seniorin Wahrnehmungen machten, sollten sich unter Tel. 07904 9426-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell