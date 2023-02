Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, mehrere Brände, Diesel-Diebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim-Triensbach: Diesel abgezapft

Unbekannte betraten zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 7:00 Uhr eine Baustelle im Bereich Rotäcker und zapften den Dieselkraftstoff aus den Tanks von vier Fahrzeugen, zwei Baggern und zwei LKW, ab. Der Wert des Kraftstoffes liegt bei rund 1.700 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Altkleidercontainer in Brand

Am Dienstag gegen 21:20 Uhr wurde der Brand eines in der Crailsheimer Straße aufgestellten Altkleidercontainers gemeldet. Die Feuerwehr Kirchberg war mit vier Fahrzeugen und 13 Kräften vor Ort im Löscheinsatz. Bezüglich der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

Bühlerzell: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Kurz nach 16:00 Uhr am Montag befuhr eine 52 Jahre alte Min-Fahrerin die Kammerstatter Straße. An der Einmündung der Straße Am Schäufelfeld bremste sie ihr Fahrzeug ab um ein anderes Fahrzeug einfahren zu lassen. Ein nachfolgender 16 Jahre alter Fahrer eines Rieju-Leichtkraftrades übersah dies und fuhr auf den Mini Cooper auf. Dabei wurde er leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Michelfeld: Festgefahren

Am Dienstagmorgen kurz vor 10:00 Uhr befuhr ein 86-Jähriger einen schmalen Gehweg im Bereich der Wiesenstraße. Der Senior fuhr seinen Ford auf dem sich verjüngenden Weg fest, so dass der PKW zwischen Bordstein und Gebüsch steckte und nur von einem Abschleppdienst befreit werden konnte.

Untermünkheim: Unfall an Kreuzung

Kurz vor 16:00 Uhr am Dienstag befuhr ein 32 Jahre alter Fahrer eines VW-Kleinlasters die Kupferstraße in Richtung B19. An der Einmündung zur Bundesstraße fuhr er offenbar ohne auf die dortige Ampel zu achten über die Kreuzung. Dabei kam es zur Kollision mit einem Mazda-Kleinlaster eines 42-Jährigen, welcher die B19 aus Richtung Künzelsau befuhr. Beide Fahrer blieben offenbar unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 9.000 Euro.

Gaildorf: Brennender Papiercontainer

Gegen 21:00 Uhr am Dienstag wurde in der Schloßstraße der Brand eines Papiercontainers gemeldet. Dieser stand unterhalb eines Dachvorsprungs eines dortigen Gebäudes. Durch das Feuer wurde die Dachkonstruktion in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Gaildorf, welche mit fünf Fahrzeugen und 33 Kräften vor Ort im Einsatz war, konnte ein Übergreifen auf das Gebäude jedoch verhindern. Offenbar warf ein Unbekannter auch Steine gegen Fenster des Gebäudes, wodurch Schaden entstand. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 95090.

Schwäbisch Hall-Sulzdorf: Brand in Gewerbebetrieb

Am Dienstagvormittag gegen 9:30 Uhr meldete die Rettungsleitstelle einen Brand in einem Betrieb in der Straße Blätteräcker. Offenbar war es hier zu einem Brand in einer mobilen Absauganlage gekommen. Bis zum Eintreffen der Streife war das Feuer bereits durch Mitarbeiter des Betriebes bzw. die Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell