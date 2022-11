Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rund 11.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Gaisenrain/Grubwaldstraße

Singen (ots)

Insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Donnerstagabend auf der Kreuzung Gaisenrain und Grubwaldstraße passiert ist. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer war auf dem Gaisenrain in Richtung Georg-Fischer-Straße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Grubwaldstraße stieß der Daimler mit einem von rechts auf der Grubwaldstraße kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Golf eines 27 Jahre jungen Mannes zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Mercedes der S-Klasse entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, den Schaden am Golf schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro. Um die demolierten und nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst.

