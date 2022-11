POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Auffahrunfall fordert rund 7.000 Euro Schaden

Polizeipräsidium Konstanz

Rund 7.000 Euro Sachschaden hat ein Auffahrunfall gefordert, der am Donnerstagabend an der Einmündung der Bösinger Straße auf die Schramberger Straße passiert ist. Gegen 19.30 Uhr wollte ein 64-jähriger Fahrer eines Hondas von der Bösinger Straße nach rechts auf die Schramberger Straße abbiegen, musste jedoch an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 26-jähriger Mercedes-Fahrer reagierte zu spät und fuhr gegen das Fahrzeugheck des haltenden Hondas. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

