Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfallflucht auf der "Schwenninger Steige" - Polizei sucht Zeugen (17.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die ein unbekannter Lastwagenfahrer am Donnerstagvormittag auf der Landesstraße 173 zwischen Schwenningen und Villingen begangen hat. Der Unbekannte kam kurz vor der Einmündung zur Straße "Sonnhalde" auf der Gefällstrecke in Richtung Villingen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er mehrere Verkehrseinrichtungen. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, setzte der Lastwagenfahrer die Fahrt fort. Die Polizei sucht jetzt den unbekannten Lastwagen, bei dem es sich um einen weißen Renault handelt, der im Frontbereich nicht unerhebliche Beschädigungen aufweist. Sie bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Lastwagenfahrer geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 07721 601-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell