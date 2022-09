Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ein verdächtigtes Duo entzündet zwei Feuer

Dormagen (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Montag (05.09), gegen 18:10 Uhr, zwei unbekannte Tatverdächtigte in Dormagen-Horrem. Sie sollen auf dem Verbindungsweg zwischen dem Holzweg und der Hamburger Straße zwei Feuer auf dem Waldboden entzündet haben. Geflüchtet seien die mutmaßlichen Tatverdächtigten in Richtung Alte Heerstraße. Der Zeuge gab an, dass die Unbekannten blaue Bekleidung getragen haben sollen. Da der aufmerksame Fußgänger den Brand löschte, konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu dem verdächtigten Duo.

Wer Angaben machen kann, wird um einen Anruf bei der Kriminalpolizei 11 unter der Rufnummer 02131 3000 gebeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell