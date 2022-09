POL-NE: Grünfläche gerät in Brand

Neuss (ots) - In Neuss ist am Samstagabend (03.09), gegen 21:00 Uhr, eine große Plastiktonne für Altpapier auf der Willi-Graf-Straße vollständig abgebrannt. Zeugen bemerkten das Feuer und riefen die Einsatzkräfte. Am selben Abend, gegen 23:00 Uhr, stand an der Lützowstraße eine Parkbank in Flammen. Ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung ...

