Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte setzen Altpapierbehälter und Parkbank in Brand

Neuss (ots)

In Neuss ist am Samstagabend (03.09), gegen 21:00 Uhr, eine große Plastiktonne für Altpapier auf der Willi-Graf-Straße vollständig abgebrannt. Zeugen bemerkten das Feuer und riefen die Einsatzkräfte.

Am selben Abend, gegen 23:00 Uhr, stand an der Lützowstraße eine Parkbank in Flammen.

Ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt, ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Wer kann Hinweise dazu geben, wie es zu den Bränden kommen konnte?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

