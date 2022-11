Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autoreifen zerstochen (17.11.2022)

St. Georgen (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 9.15 Uhr, eine Sachbeschädigung an einem Auto begangen. Der Täter zerstach an einem auf der Gerhart-Hauptmann-Straße vor dem Haus Nummer 33 geparkten Auto den rechten Hinterreifen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0, entgegen.

