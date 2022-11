Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Bei Einparkmanöver gegen zwei Autos gestossen (17.11.2022)

Donaueschingen (ots)

Rund 12.000 Euro Gesamtsachschaden ist die Bilanz eines Einparkunfalls, den ein Autofahrer am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Straße "An der Donauhalle" verursacht hat. Ein 72-jähriger Mercedes E 350 Fahrer stieß beim Einparken gegen einen Mercedes C 200 und einen Skoda Fabia und verursachte dabei Beschädigungen an allen drei Autos.

