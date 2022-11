Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Schützenheim (17.11.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Schützenheim in der Straße "Im roten Grund". Im Zeitraum zwischen Samstag und Donnerstag hebelten Unbekannte eine Tür des Vereinsheims auf und gelangten so in das Innere. Dort scheiterten sie beim Versuch, einen massiven Tresor zu knacken und verließen ohne Beute wieder das Gebäude. Personen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können oder denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, die Polizei in Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, zu verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell