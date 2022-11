POL-KN: (Vöhringen, Lkr. Rottweil) Evangelische Kirche mit Eiern beworfen - mehrere hundert Euro Schaden

Frittlingen (ots) - Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr im Kreisverkehr der Hauptstraße in Richtung Frittlingen ereignet hat. Eine 59-jährige Fahrerin eines VW UP war auf der Straße "Am ...

mehr