Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Einbrecher schlugen Terrassentür ein

Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

Am Montag, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Schlootweg in Ringenberg ein. Hierzu schlugen sie die Scheibe einer Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Gebäude durchsuchten sie alle Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Uhren, Schmuck und Münzen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

