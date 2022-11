Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen)Geparktes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Beim rückwärts Ausparken ist ein Unbekannter am Mittwochmittag, in der Zeit zwischen 16.50 Uhr und 17.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Ärztehaus an der Neuhauser Straße gegen einen dort abgestellten Seat Leon gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Tuttlingen (Tel. 07461 941-0) entgegen.

